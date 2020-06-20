"Волки" хотят подписать французского защитника.
Жан-Клер Тодибо, Getty Images
20 июня 2020, 13:58
Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов Вулверхэмптона, сообщает Mundo Deportivo.
Английский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается подписать французского центрбека. Стоимость молодого игрока оценивается в сумму около 25 млн евро.
В приобретении 20-летнего футболиста также заинтересованы Эвертон, Ювентус и Лейпциг.
Тодибо перешел на правах аренды в Шальке прошлым летом. В текущем сезоне защитник провел 13 поединков в футболке "кобальтовых".
Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон заинтересован в подписании нападающего Эспаньола Ву Лея.