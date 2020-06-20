Англия

"Волки" хотят продлить соглашение с португальцем.

Вулверхэмптон хочет продлить соглашение с главным тренером Нуну Эшпириту Санту, сообщает издание The Guardian.

Руководство "волков" довольно работой португальского тренера и намерено начать с ним переговоры по новому контракту. Действующий договор 46-летнего наставника с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Санту работает во главе Вулверхэмптона с 2017 года, приняв команду в Чемпионшипе.

На данный момент команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 43 пункта.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон начал переговоры с нападающим Эспаньола Ву Леем.