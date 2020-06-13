Англия

Контракт китайского игрока с Эспаньолом рассчитан до декабря этого года.

Нападающий Эспаньола Ву Лей может перебраться в английскую Премьер-лигу, поскольку в его услугах действительно заинтересован Эспаньол. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, известный футбольный агент Жорже Мендеш, который привел в стан "волков" множество футболистов, работает над переходом 28-летнего китайца.

Действующий контракт Ву Лея с Эспаньолом рассчитан до декабря 2020 года, и Вулверхэмптон хочет воспользоваться этой ситуацией. Английский клуб подготовил для игрока четырехлетнее соглашение.

Напомним, Ву Лей перешел в Эспаньол в январе 2019-го из Шанхай СИПГ. В текущем сезоне китаец провел 39 поединков в футболке "бело-синих", в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.