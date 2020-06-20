Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура АПЛ между Брайтоном и лондонским Арсеналом.

Главный тренер Арсенала Микель Артета произвел несколько изменений в составе своей команды по сравнению с матчем против Манчестер Сити. Место в основе нашлось звездным Александру Ляказетту и Николя Пепе. Ввиду отсутствия Пабло Мари и Давида Луиса в паре со Шкодраном мустафи в центре обороны сыграет Роб Холдинг.

Брайтон: Райан — Скелотто, Уэбстер, Данк, Берн — Преппер, Биссума — Муй, Гросс, Троссард — Мопе

Запасные: Баттон, Лэмпти, Даффи, Монтойя, Мак Аллистер, Стивенс, Марч, Мюррей, Коннолли

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац — Пепе, Себальос, Гендузи, Сака — Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мартинес, Тирни, Медли, Озил, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа

Матч Брайтон — Арсенал начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.