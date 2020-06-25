Англия

Football.ua анонсирует матч 31-го тура английской Премьер-лиги между Саутгемптоном и Арсеналом.

Отступать "канонирам" некуда — нужно уже брать очки в третьем матче после возобновления сезона.

Саутгемптон — Арсенал

25 июня, 20:00, стадион Сент-Мэрис, Саутгемптон. Арбитр встречи — Грэмм Скотт

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Очень плохи дела у Арсенала. Подопечные Микеля Артеты буквально "облажались" два раза подряд, проиграв Манчестер Сити и Брайтону. И если в случае с "горожанами" ничего постыдного в этом нет, учитывая уровень соперника, важен другой момент – как Арсенал уступил. Конечно, можно с легкостью "повесить всех собак" на Давида Луиса и это будет в целом правдой, что не отменяет самого факта, как слаб нынче лондонский коллектив.

Матч против Брайтона – отдельная история. После рестарта сезона все идет против Арсенала. Травму получил Бернд Лено, но благо все оказалось не так серьезно – он пропустит 4-6 недель, а не 6-9 месяцев, как изначально предполагали некоторые не самые авторитетные британские СМИ.

Что касается Саутгемптона, то "святые" достаточно уверенно вернулись в сезон, крупно обыграв на выезде Норвич. Но нужно учитывать важный момент – "канарейки" – худшая команда АПЛ прямо сейчас. Делать какие-то выводы относительно того, в какой форме Саутгемптон, слишком рано.

Напомним, что матч первого круга завершился результативной ничьей (2:2).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дженепо — Лено, Джака, Чеймберс, Соареш, Мари, Торрейра, Мартинелли, Давид Луис

Под вопросом: Лонг — Папастатопулос.

Интересные факты:

Арсенал забивает как минимум два гола в 6 из последних 7 встречах против Саутгемптона во всех турнирах.

В последних семи гостевых встречах "канонирам" не удавалось победить в рамках чемпионата Англии.