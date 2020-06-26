Англия

Украинец не сумел проявить себя во встрече с "горожанами".

Манчестер Сити уступил на выезде Челси со счетом 1:2 в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте вместо Бенжамена Менди. Украинец не отличился результативными действиями и не помог своей команде избежать поражения.

За этот поединок Зинченко получил оценку 5,9 от портала Whoscored. Такую же оценку заработал и Фернандиньо, который получил красную карточку и привез пенальти, а хуже в составе "горожан" был лишь Менди 5,6.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в символическую сборную игроков 1996 года по версии Bleacher Report.