Украина

Конгресс УАФ произвел кадровые перестановки.

На состоявшемся во Львове XXIII Конгрессе Украинской ассоциации футбола внесены изменения в руководящий состав организации — сообщил официальный сайт УАФ.

Должности вице-президентов УАФ покинули Константин Елисеев, Андрей Мацола и Тарас Герула, а посты членов исполкома оставили Владимир Бандуров, Томас Гримм, Александр Караваев и Тарас Юрик.

Посты первых вице-президентов УАФ заняли Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. Вице-президентами стали Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который также будет исполнять обязанности генерального секретаря ассоциации.

На посты членов исполкома УАФ избраны Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.