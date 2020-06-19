Германия

Стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества на улучшенных финансовых условиях.

Защитник Давид Алаба в ближайшем будущем может поставить подпись под новым соглашением с Баварией, поскольку нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство мюнхенского клуба ведет переговоры с агентом 27-летнего австрийца о продлении контракта до 2024 года.

На данном этапе стороны пока не пришли к общему соглашению, однако переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Бавария досрочно стала чемпионом Германии благодаря минимальной победе над Вердером в рамках 32-го тура. Ранее сообщалось, что "красные" договорились о продлении аренды Филиппе Коутиньо.