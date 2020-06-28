Англия

Коллектив Пепа Гвардиолы обыграл "сорок" в 1/4 национального кубка.

На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл принимал Манчестер Сити. В первом тайме более успешными были "горожане", сумев забить один гол с пенальти.

Во втором тайме картина в целом не изменилась – коллектив Пепа Гвардиолы довел дело до победного конца.

Ньюкасл – Манчестер Сити 0:2

Голы: де Брюйне, 37 (с пенальти), Стерлинг, 68

Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Роуз (Лазаро, 75), Ласселс, Ш.Лонгстафф, Хэйден (М.Лонгстафф, 79), Сен-Максимен (Йедлин, 74), Альмирон (Жоэлинтон, 65), Шер, Кэрролл (Гэйл, 65)

Манчестер Сити: Браво, Менди, Отаменди, Ляпорт, Уокер (Жоау Канселу, 71), Гюндоган, де Брюйне (Родри Эрнандес, 71), Марез (Фоден, 64), Сильва (Бернарду Силва, 64), Стерлинг, Габриэль Жезус

Предупреждения: Кэрролл, Жоэлинтон.