Германия

Член совета директоров Баварии уверен, что клубу не стоит разбрасываться деньгами.

Вингера Манчестер Сити Лероя Сане продолжают связывать с переходом в Баварию, однако пока что клубы не могут договориться о сумме трансфера.

"У Лероя еще год контракта с Манчестер Сити, тут нечего добавить. Мы будем говорить о трансферах, об обязательствах перед игроками, если что-то действительно произойдет", — цитирует Кана ZDF.

"Думаю, сейчас время, когда нужно действовать очень осторожно, особенно с финансовой точки зрения", — добавил занимающий должность в совете директоров Баварии Оливер Кан.

Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола признался, что Лерой заявил о желании покинуть клуб. Бавария предлагает за футболиста 40 млн евро, в то время, как Манчестер Сити просит 70 млн.