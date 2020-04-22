Англия

"Горожане" следят за молодым центрбеком.

Защитник Брайтона Бен Уайт попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает The Athletic.

"Горожане" следят за ситуацией вокруг молодого центрбека и попытаются подписать его в летнее трансферное окно.

Уайт является воспитанником Брайтона, дебютировав в первой команде в августе 2016 года. В этом сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Лидсе, где отыграл 40 поединков.

Действующий контракт английского защитника с Брайтоном рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ман Сити нацелился на защитника Марселя Бубакара Камара.

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