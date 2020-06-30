Англия

"Красные дьяволы" недовольны суммой, которую требует Боруссия Д.

Манчестер Юнайтед продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, но не готов тратить на него большие деньги.

Как сообщает Sky Sports, руководство "красных дьяволов" не готово платить за английского вингера более 50 млн фунтов. Боссы "шмелей" же хотят выручить за своего футболиста не менее 100 млн фунтов.

Действующий контракт Санчо с Боруссией Д рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 20-летний игрок провел 44 поединка в футболке "желто-черных", забив 20 голов и совершив 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед близок к подписанию полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.