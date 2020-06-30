Англия 30 июня 2020, 17:30 Сол Кэмпбелл покинул Саутэнд Клуб и тренерский штаб расторгли контракт по обоюдному согласию. Сол Кэмпбелл, фото Саутэнд 30 июня 2020, 17:30 Сол Кэмпбелл и Саутэнд Юнайтед решили прекратить сотрудничество по согласию обеих сторон, сообщает официальный сайт клуба. Тренер возглавил команду в октябре 2019 года и по итогам этого сезона занял предпоследнее место , опередив лишь Болтон. Напомним, ранее Рахим Стерлинг заявил, что чернокожим тренерам намного сложнее получить работу в английском футболе. Люди Сол Кэмпбелл Команды Саутэнд Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте