Сол Кэмпбелл и Саутэнд Юнайтед решили прекратить сотрудничество по согласию обеих сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер возглавил команду в октябре 2019 года и по итогам этого сезона занял предпоследнее место , опередив лишь Болтон.

Напомним, ранее Рахим Стерлинг заявил, что чернокожим тренерам намного сложнее получить работу в английском футболе.