Англия

Рахим Стерлинг утверждает, что расовый принцип оказывает серьезное влияние на карьеру бывших легендарных футболистов.

Нападающий Манчестер Сити утверждает, что в английском футболе процветает расизм. По его мнению, чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить тренерские карьеры Эшли Коула и Сола Кэмпбелла с одной стороны и Фрэнка Лампарда и Стивена Джеррарда — с другой.

"Могу продемонстрировать вам простой пример, – цитирует Стерлинга The Times. – Вот есть Стивен Джеррард, Фрэнк Лампард, Эшли Коул и Сол Кэмпбелл. Все они — великие футболисты, все играли за сборную Англии. Но смотрите, что происходит дальше: первые двое сразу получают шикарную тренерскую работу, а вторые — нет. И дело касается не только "черных", но и любых других "цветных" бывших игроков".

В настоящий момент ни среди членов правления, ни на должностях исполнительных директоров клубов АПЛ нет ни одного "цветного", а среди тренеров — только Нуну Эшпириту Санту в Вулверхэмптоне.

В остальных дивизионах английской футбольной лиги работают лишь пять "цветных" тренеров: Сабри Лямуши (Ноттингем Форест), Даррен Мур (Донкастер), Сол Кэмпбелл (Саусенд), Дино Маамриа (Олдхэм) и Кит Керл (Нортхэмптон).