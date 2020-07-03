Немец прокомментировал неудачу во встрече с "горожанами".
Юрген Клопп, Getty Images
03 июля 2020, 06:54
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о поражении от Манчестер Сити (0:4) в матче 32-го тура АПЛ.
"Была ли игра важна для нас? Я увидел прекрасный настрой. Они мыслили быстрее, чем мы. Нам не хватало плавности. Сити всегда создает большие проблемы. У нас были моменты, у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы должны смириться с этим результатом.
Если хотите говорить о том, что мы не были сосредоточены, то давайте. Мне понравился настрой моей команды. Разве не прекрасно, что другая команда может стать чемпионом, когда другая команда играет так хорошо?
Ман Сити невероятные. Я видел их сезон, они не провели ни одного плохого поединка", – рассказал Клопп в комментарии BBC.
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