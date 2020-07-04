Англия

"Канониры" оштрафованы за переходы Чубы Акпома и Жоэля Кэмпбелла на 34 тысячи фунтов.

ФИФА оштрафовала Арсенал на 34 тысячи фунтов стерлингов за нарушение правил перехода футболистов в другие клубы. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Международная федерация футбола изучила ранее неизвестные никому материалы от The Associated Press, в которых выявили нарушения по трансферу форварда Чубы Акпома в ПАОК в 2018 году, а также по переходу Жоэля Кэмпбелла во Фрозиноне того же года.

Утверждается, что в сделке по Акпому "канониры" прописали пункт, по которому ПАОК обязан выплатить им 40% от следующей продажи игрока в английский клуб и 30% от общей суммы, если воспитанник Арсенала перейдет в любую другую команду.

Ситуация по трансферу Кэмпбелла практически идентичная: Арсенал должен получить 30% от следующей продажи футболиста в клуб из Англии, а в случае перехода костариканца в любую другую команду — 25%.

Дисциплинарный комитет ФИФА считает, что таким образом Арсенал нарушает правила заключения контрактов и влияет на независимость, политику и результаты деятельности ПАОКа и Фрозиноне в вопросе продажи своих футболистов.

Несмотря на то, что Арсенал остался недоволен решением дисциплинарного комитета ФИФА оштрафовать клуб, в Международной федерации футбола пригрозили "канонирам" введением более жестких санкций, если ситуация повторится.