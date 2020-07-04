Англия

Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "волками" и "канонирами".

Подопечные Нуну Эшпириту Санту на своем поле примут коллектив Микеля Артеты.

Вулверхэмптон — Арсенал

4 июля, 19:30 стадион Молинью, Вулвергемптон. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Без преувеличений – серьезнейшая проверка для Арсенала. Назвать фаворитом встречи "канониров" ну никак нельзя при нынешних обстоятельствах. Более того, Вулверхэмптон является претендентом на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Во всяком случае, шансов у "волков" значительно больше, чем у подопечных Микеля Артеты.

Про коллектив Нуну Эшпириту Санту можно говорить исключительно хорошие вещи. После возобновления сезона Вулверхэмптон исключительно побеждает и не пропускает в свои ворота.

Что касается Арсенала, то здесь иная ситуация. Над лондонским клубом успели поиздеваться Манчестер Сити и Брайтон, но после пошли победы над Саутгемптоном, Шеффилд Юнайтедом (в Кубке Англии) и Норвичем. Кто знает может "канониры" начали приходить в чувства.

Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился ничьей (1:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: ... — Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли

Под вопросом: ... — Озил

Интересные факты:

Вулверхэмптон победил в последних 5 из 6 поединков в Премьер-лиге.

Арсенал не проигрывает Вулверхэмптону в последних 12 из 13 поединков во всех турнирах.

"Волки" не пропускают в 7 из последних 8 матчей в АПЛ.

Вулверхэмптон играл вничью в первом тайме, а затем выигрывал в матче в последних 3 играх в АПЛ.