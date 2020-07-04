Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "волками" и "канонирами".
Вулверхэмптон - Арсенал, Getty Images
04 июля 2020, 06:36
Подопечные Нуну Эшпириту Санту на своем поле примут коллектив Микеля Артеты.
Вулверхэмптон — Арсенал
4 июля, 19:30 стадион Молинью, Вулвергемптон. Арбитр встречи – Майкл Оливер
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Без преувеличений – серьезнейшая проверка для Арсенала. Назвать фаворитом встречи "канониров" ну никак нельзя при нынешних обстоятельствах. Более того, Вулверхэмптон является претендентом на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Во всяком случае, шансов у "волков" значительно больше, чем у подопечных Микеля Артеты.
Про коллектив Нуну Эшпириту Санту можно говорить исключительно хорошие вещи. После возобновления сезона Вулверхэмптон исключительно побеждает и не пропускает в свои ворота.
Что касается Арсенала, то здесь иная ситуация. Над лондонским клубом успели поиздеваться Манчестер Сити и Брайтон, но после пошли победы над Саутгемптоном, Шеффилд Юнайтедом (в Кубке Англии) и Норвичем. Кто знает может "канониры" начали приходить в чувства.
Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился ничьей (1:1).
Ориентировочные составы:
Не сыграют: ... — Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли
Под вопросом: ... — Озил
Интересные факты:
Вулверхэмптон победил в последних 5 из 6 поединков в Премьер-лиге.
Арсенал не проигрывает Вулверхэмптону в последних 12 из 13 поединков во всех турнирах.
"Волки" не пропускают в 7 из последних 8 матчей в АПЛ.
Вулверхэмптон играл вничью в первом тайме, а затем выигрывал в матче в последних 3 играх в АПЛ.
прогноз 2:2