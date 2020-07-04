Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 33 тура АПЛ между Вулверхэмптоном и лондонским Арсеналом.

Зимний новичок Арсенала Седрик Суареш, лишь недавно дебютировавший и, в то же время, забивший первый гол за свой новый клуб, впервые сыграет за "канониров" с первых минут. Также в основе оказался Букайо Сака, который вовсе не выходил на поле в матче предыдущего тура. Отметим также возвращение в заявку команды Лукаса Торрейры, пропустившего несколько месяцев из-за травмы.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Моутиньо, Невеш, Хонни — Траоре, Хименес

Запасные: Радди, Жордау, Нету, Гиббс-Уайт, Жота, Винагре, Кампана, Килмен, Буур

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Суареш, Себальос, Джака, Тирни — Сака, Нкетиа, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Бельерин, Папастатопулос, Холдинг, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Ляказетт, Нельсон

Матч Вулверхэмптон — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.