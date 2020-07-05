Англия

Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "святыми" и "горожанами".

Подопечные Ральфа Хазенхюттля примут на своем поле коллектив Пепа Гвардиолы.

Саутгемптон – Манчестер Сити

5 июля, 21:00, стадион Сент-Мэрис, Саутгемптон. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Возможно, сейчас между собой встречаются две команды, у которых минимум мотивации на остаток сезона. Второе место от Манчестер Сити наверняка не уйдет – Лестер, Челси и Манчестер Юнайтед вряд ли выдадут серьезной победный отрезок, который позволит взобраться так высоко.

Что касается Саутгемптона, то клуб набрал 40 пунктов – как известно, в Премьер-лиге еще не было случаев, когда команда, набравшая такое количество очков, вылетала из дивизиона.

Мотивация для Саутгемптона – возможно, наигрывать молодежь и поиск слабых мест в команде. Что касается Манчестер Сити, то Пеп Гвардиола уже сейчас должен думать, как заменить Давида Силву, который станет свободным агентом, при условии, если испанский специалист сам задержится в клубе.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Сити (2:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: … — Агуэро

Под вопросом: Хойбьерг, Буфал — …

Интересные факты:

Манчестер Сити победил в последних семи матчах против Саутгемптона во всех турнирах.

"Горожане" не пропускают в 5 из последних 7 игр в Премьер-лиге.

Манчестер Сити забивает как минимум два гола в 6 из последних 7 матчей против Саутгемптона во всех турнирах.