Англия

Голы Букайо Сака и Александра Ляказетта принесли "канонирам" победу над Вулверхэпмтоном (2:0)

В рамках 33-го тура АПЛ встречались ведущие борьбу за попадание в еврокубки Вулверхэмптон и Арсенал. Хозяева могли открыть счет уже на первой минуте после попытки Траоре протолкнуть мяч мимо Мартинеса, но вратарь не позволил этому случиться. Практически сразу же после этого лондонцы забрали мяч под свой контроль и владели им большую часть первого тайма. Однако преимущественно все ограничивалось лишь перекатыванием мяча без создания опасных моментов.

Со временем "волки" выровняли игру, уведя ее со своей половины поля, но, как и соперник не были достаточно изобретательны у чужих ворот. В середине первой половины встречи Обамеянг мог вывести свою команду вперед после подачи углового, на габонцу не удалось как следует попасть по мячу. Через несколько минут Траоре ответил на это ювелирной подачей на голову Дендонкеру, но Леандер не смог нанести акцентированный удар по воротам. Немного позднее Арсенал имел реальную возможность повести в счете после удара Нкетиа в ближний угол из выгодной позиции, но Патрисиу сыграл надежно, переведя мяч в штангу.

Ближе к окончанию первой 45-минутки игра стала равной. Команды по очереди владели мячом и имели по шансу открыть счет. Сперва хозяева заработали опасный штрафной, но разыграли его крайне неудачно – Саисс не смог перебросить мяч через стенку. А через несколько минут подопечные Микеля Артеты таки забили – Сака воспользовался отскоком мяча после прострела Тирни и отправил мяч в угол ворот – 0:1. До окончания первого тайма на поле больше ничего выдающегося не происходило, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Сразу же после возобновления игры хозяева пошли вперед большими силами, рассчитывая забить быстрый гол. Однако, несмотря на ощутимое преимущество во владении мячом, они не угрожали воротам Мартинеса, практически не нанося ударов. Санту решил усилить атаку, выпустив на поле Жоту, который сразу же обострил игру команды впереди. В одном из эпизодов португалец мог вывести Хонни на ударную позицию после сольного прохода, но пожадничал и пробил прямо в Давида Луиса. А уже в следующей атаке Диогу вывел Траоре на свидание с Мартинесом — Адама перебросил мяч через голкипера, но вместе с тем и через ворота.

"Волки" продолжали оказывать серьезное давление на чужую штрафную. Казалось, оборона Арсенала вот-вот треснет по швам, но она справилась с натиском со стороны соперника. Хоть удары по воротам Мартинеса и возникали время от времени, реальной угрозы для аргентинца они не несли. Во второй половине тайма "канониры" и вовсе выровняли игру, переведя ее ближе к центру поля, не давая хозяевам никаких поводов для надежды забить. Артета произвел ряд удачных замен, благодаря которым его команда стала выглядеть свежее соперника и рассчитывать на победу.

На 86-й минуте Ляказетт удвоил преимущество лондонцев, сделав громкую заявку на победу. Нападающий получил пас от Уиллока, легко ушел от Коуди и пробил мимо Патрисиу — 0:2. Уже через минуту Уиллок едва не довел счет до разгромного, но ему помешал Невеш, пришедший на подстраховку Патрисиу и выбивший мяч из пустых ворот. До окончания встречи подопечные Санту так и не создали ни одного опасного момента, а гости спокойно довели встречу до логического завершения. Благодаря данному результату "канониры" продолжают лелеять надежду на попадание в еврокубки. А вот Вулвз допустили неприятную осечку в контексте борьбы за Лигу чемпионов.

В 34-м туре Вулверхэмптон отправится в гости к Шеффилд Юнайтед, а Арсенал примет Лестер.

Вулверхэмптон — Арсенал 0:2

Голы: Сака, 43, Ляказетт, 86

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти (Нету, 71), Дендонкер (Жота, 55), Моутиньо (Гиббс-Уайт, 89), Невеш, Хонни — Траоре, Хименес

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Суареш (Бельерин, 76), Себальос (Торрейра, 83), Джака, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56) — Сака (Уиллок, 76), Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг

Предупреждения: Саисс, Коуди — Давид Луис, Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра