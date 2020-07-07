Англия

Француз прокомментировал эпизод с одноклубником.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о своей стычке с нападающим Соном Хын Мином во время матча с Эвертоном (1:0).

После свистка на перерыв капитан "шпор" толкнул корейского форварда в спину, и партнерам по команде пришлось их разнимать в туннеле.



"Такое иногда случается в раздевалке. Конфликт между мной и Сонни – часть футбола. В конце матча было видно, что мы оба счастливы", – приводит слова Льориса BBC.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что конфликт между Льорисом и Соном случился по его вине.

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