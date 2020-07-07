Англия

Менеджер лондонского клуба оценил выступления вингера.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о полузащитнике Кристиане Пулишиче и сравнил его с бывшим игроком клуба Эденом Азаром.

"У Эдена особый дар принять мяч, сохранить баланс и пройти игроков противника. Он может оттягивать на себя большое количество игроков соперника, чтобы открывать пространства для других. Он очень щедро раздавал голевые передачи, не проявляя никакого эгоизма.

Кристиан, наверное, более прямолинеен в плане того, как он проходит игроков противника и убегает с мячом, и мне это нравится. Он может разрушить линию противника и прорваться к штрафной. В современном футболе это очень важная черта.

Эден выступал за Челси и делал это великолепно. У Кристиана есть реальный шанс оставить свой след в клубе. Что мне нравится в нем сейчас, так это то, что, если мы играем против соперника, оборону которого не можем проломить, Кристиан берет на себя ответственность и старается изменить ход игры. Это приятно видеть", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Пулишич провел 28 поединков в футболке "синих", отличившись восемью голами и шестью ассистами.

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