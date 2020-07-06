Англия

Французский полузащитник будет залечивать травму.

Нголо Канте пропустит поединок 34-го тура чемпионата Англии из-за повреждения сухожилия.

"Канте не будет в составе на следующую игру. У него травма подколенного сухожилия. Он будет восстанавливаться около недели", — приводит слова Лампарда Daily Mail.

Французский полузащитник в этом сезоне провел 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами.

Матч Кристал Пэлас — Челси состоится во вторник, 7-го июля, в 20:00 по киевскому времени.