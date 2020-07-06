Французский полузащитник будет залечивать травму.
Нголо Канте, getty images
06 июля 2020, 21:59
Нголо Канте пропустит поединок 34-го тура чемпионата Англии из-за повреждения сухожилия.
"Канте не будет в составе на следующую игру. У него травма подколенного сухожилия. Он будет восстанавливаться около недели", — приводит слова Лампарда Daily Mail.
Французский полузащитник в этом сезоне провел 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами.
Матч Кристал Пэлас — Челси состоится во вторник, 7-го июля, в 20:00 по киевскому времени.