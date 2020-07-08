Англия

Наставник Арсенала высказался о ничьей против Лестера (1:1).

Арсенал упустил минимальную победу над Лестером в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, доигрывая матч в меньшинстве (1:1). Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал результат этой встречи.

"Арсенал потерял два очка. Думаю, мы заслужили победу в этом матче. Когда у вас есть много моментов, нужно убивать интригу. 3:0 или 4:0, и игра окончена. В итоге нам пришлось доигрывать встречу с десятью футболистами".

"Я волновался из-за инцидента в первом тайме, за который нужно показывать красную карточку (Варди задел бутсой лицо Мустафи — прим. ред.). Рефери принял решение, и мы должны извлечь уроки из этого. Также есть и наша вина, потому что это уже четвертый раз команда остается в меньшинстве под моим руководством. Нужно подумать над этим", — приводит слова Артеты BBC Sport.

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