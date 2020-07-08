Англия

Наставник Лестера высказался о ничьей с Арсеналом (1:1).

Арсенал упустил минимальную победу над Лестером в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, доигрывая матч в меньшинстве (1:1). Главный тренер "лис" Брендан Роджерс прокомментировал результат этой встречи.

"Я думаю, что ничья — это минимум, который заслужил Лестер в этом матче. Мы хорошо начали, а затем предоставили сопернику слишком много свободного пространства, и поплатились за это пропущенным голом".

"Был период из 15 минут, когда футбольный матч напоминал мне баскетбол. Как по мне, встреча в один момент была немного открытой".

"К концу первого тайма мы больше включились в игру, а во втором тайме я почувствовал, что у нас все отлично. Мы сохраняли хладнокровие, и атаки проходили в выгодных позициях. Когда Арсенал остался вдесятером, мы успешно этим воспользовались", — приводит слова Роджерса BBC Sport.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Лестер на Football.ua.