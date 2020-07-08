Англия

Украинский полузащитник вернулся в основу "молотобойцев".

Андрея Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма в поединке 34-го тура против Бернли.

Украинский полузащитник не выходил в основе "молотобойцев" с ноября прошлого года. Тогда он отметился ассистом против Шеффилд Юнайтед.

Андрей Ярмоленко в этом сезоне провел 18 поединков в футболке лондонской команды, отметившись четырьмя голами и результативной передачей.

Матч Вест Хэм — Бернли состоится в среду, 8-го июля, в 20:00 по киевскому времени.