Украинский полузащитник вернулся в основу "молотобойцев".
Андрей Ярмоленко, getty images
08 июля 2020, 19:28
Андрея Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма в поединке 34-го тура против Бернли.
Украинский полузащитник не выходил в основе "молотобойцев" с ноября прошлого года. Тогда он отметился ассистом против Шеффилд Юнайтед.
Андрей Ярмоленко в этом сезоне провел 18 поединков в футболке лондонской команды, отметившись четырьмя голами и результативной передачей.
Матч Вест Хэм — Бернли состоится в среду, 8-го июля, в 20:00 по киевскому времени.