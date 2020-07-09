Англия

"Горожане" выполнили 840 пасов за весь поединок, из которых 787 нашли своего адресата.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Ньюкасл, забив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0).

Интересно, что в том матче подопечные Хосепа Гвардиола установили новый рекорд первенства Англии по проценту передач, которые нашли своего адресата.

За всю встречу "горожане" отдали 840 пасов, из которых 787 дошли до своей цели. Таким образом, игроки Манчестер Сити выполнили 93,7% успешных передач, чего до этого не удавалось никому.

Отметим, что данные по вышеупомянутому показателю в АПЛ начали собирать с сезона-2003/04, поэтому есть вероятность, что до того момента одна из команд могла превзойти достижение Ман Сити.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Ньюкасл на Football.ua. Украинец Александр Зинченко, к слову, провел на поле все 90 минут.