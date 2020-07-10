Англия

"Горожанам" не удалось защитить чемпионство Англии, но рекорды продолжают устанавливаться.

Манчестер Сити стал первой командой в истории современной английской Премьер-лиги, в составе которой сразу пяти футболистам удалось забить как минимум десять голов за один сезон.

Главным бомбардиром команды на данный момент является Серхио Агуэро, который отличился 16 раз в рамках текущего розыгрыша АПЛ.

Также отметку в десять голов удалось преодолеть Рахиму Стерлингу (14 мячей), Кевину Де Брюйне (11 мячей), Габриэлю Жезусу (11 мячей), а также Рияду Марезу (10 мячей).

Отметим, что Премьер-лига была основана в 1992 году, и с того момента ни одной команде не покорялось вышеупомянутое достижение. Однако в высшем дивизионе Англии, который был до АПЛ, в сезоне-1984/85 подобное удавалось Эвертону.

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