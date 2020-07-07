Англия

Поединок побил рекорд в Англии по количеству зрителей.

Саутгемптон одержал минимальную победу над Манчестер Сити на своем поле в матче 33-го тура английского Премьер-лиги.

Как сообщает BBC, за событиями поединка в прямом эфире наблюдали 5,7 миллиона зрителей. Это позволило этому поединку установить рекорд по численности телеаудитории.

Рекордный показатель был зафиксирована в момент, когда Че Адамс забивал единственный гол в матче после ошибки Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что Адамс забил гол с самой дальней дистанции в этом сезоне АПЛ.