Англия

Во всех матчах чемпионата Англии за девятое июля были найдены ошибки видеоассистентов арбитров.

Заключительные три поединка 34-го тура английской Премьер-лиги состоялись вчера, девятого июля, однако в каждом из них были спорные эпизоды с судейством и, в частности, с системой VAR. Авторитетное британское издание BBC Sport связалось к руководством АПЛ, которое подтвердило факт ошибочных решений видеоассистентов арбитров абсолютно во всех трех прошедших матчах.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед (0:3). Назначенный пенальти на Бруну Фернандеше

На 26-й минуте встречи произошел эпизод в штрафной площади Астон Виллы. Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пытался обыграть соперника с помощью финта Зидана, однако попытка оказалась неудачной, и португалец наступил на ногу Эзри Консе.

Как игрок Астон Виллы, так и футболист Манчестер Юнайтед оказались на газоне. Арбитр увидел нарушение со стороны Консы, и назначил одиннадцатиметровый. Благодаря ошибочному решению "красные дьяволы" повели в счете, а бирмингемцам пришлось отыгрываться, чего у них в конечном итоге не получилось сделать.

Борнмут — Тоттенхэм (0:0). Неназначенный пенальти на Харри Кейне

Тоттенхэм считался фаворитом в матче против Борнмута, но "шпорам" не удалось нанести ни одного удара в створ ворот соперника за все два тайма. Впрочем, добыть непростую победу коллектив Жозе Моуриньо все-таки мог.

В одном из моментов форвард Борнмута Джошуа Кинга толкнул в собственной штрафной нападающего Тоттенхэма Харри Кейна. Нарушение было, однако как судья Пол Тирни, так и арбитр VAR Майк Оливер решили проигнорировать данный эпизод.

Эвертон — Саутгемптон (1:1). Назначенный пенальти на Джеймсе Уорд-Праусе

Саутгемптон мог обыграть Эвертон благодаря одиннадцатиметровому, который заработал Джеймс Уорд-Праус во время столкновения с Андре Гомешом на 26-й минуте. "Святые" выстраивали свою атаку, во время которой Уорд-Праус сам натолкнулся на соперника.

Арбитр указал на "точку", и это решение могло повлиять на конечный результат встречи. Хорошо, что тот же Уорд-Праус не смог реализовать предоставленную возможность.

Football.ua запустил приложение на Android. Скачать его можно по следующей ссылке.