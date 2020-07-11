Англия

Наставник "синих" поделился ожиданиями от встречи с "клинками".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал предстоящий матч с Шеффилд Юнайтед в матче 35-го тура АПЛ.

"Я следил за карьерой Уайлдера в Первой Лиге и в Чемпионшипе, несколько раз мне доводилось встречаться с его командами, я видел, что он сделал в этом году. Что бы ни случилось в последних нескольких матчах, его тренерская история невероятна, и я его очень уважаю.

Для меня возвращение на Стэмфорд Бридж стало непростой задачей. Я всегда старался верить в себя в футболе, и если ты начинаешь тренировать в АПЛ, тогда тем более приходится верить. Нужно самому верить в то, что ты пытаешься донести, иначе кто поверит в тебя? Игроки, болельщики, руководство клуба не станут верить. Я это очень четко понимал, и на данный момент я всем доволен. Но я все же считаю, что мы могли бы добиться большего.

Я не очень верю во влияние прошлых побед. Я верю в то, что ты сделаешь в следующих матчах, и, хотя до сих пор мы добивались отличных результатов, все решает следующий матч. Впереди у нас серьезный поединок. Мы сами хозяева своей судьбы. Я не хочу оглядываться на прошлые результаты, нужно смотреть вперед, на матч с Шеффилд Юнайтед и дальше.

Нам приходилось искать выход из ситуации, мы зависели от обстоятельств, а теперь все в наших руках, только мы все можем решить. Я вполне доволен нашим положением. Кое-что можно было бы сделать лучше, но я сейчас воздержусь от поспешных выводов, потому что мы все были свидетелями, как быстро меняется ситуация в таблице. Так что нам не нужно бежать впереди паровоза. Важно то, на какой строчке мы завершим сезон", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Шеффилд Юнайтед – Челси состоится в субботу, 12 июля, и начнется в 19:30 по киевскому времени.