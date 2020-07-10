Англия

Полузащитник Челси Билли Гилмор перенес операцию на колене.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард подтвердил, что не сможет рассчитывать на Билли Гилмора на период от трех до четырех месяцев.

"Это не самая приятная новость, – цитирует Лампарда ВВС. – Для молодого игрока, который только-только совершил прорыв в первую команду, это непростое испытание, но он крепкий парень. Ждем его возвращения еще более сильным".

19-летний шотландец в сезоне-2019/20 провел 6 матчей в АПЛ, 3 матча в Кубке Англии и 2 в Кубке лиги. Голов пока не забивал.