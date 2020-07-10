Полузащитник Челси Билли Гилмор перенес операцию на колене.
Билли Гилмор, Getty Images
10 июля 2020, 23:36
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард подтвердил, что не сможет рассчитывать на Билли Гилмора на период от трех до четырех месяцев.
"Это не самая приятная новость, – цитирует Лампарда ВВС. – Для молодого игрока, который только-только совершил прорыв в первую команду, это непростое испытание, но он крепкий парень. Ждем его возвращения еще более сильным".
19-летний шотландец в сезоне-2019/20 провел 6 матчей в АПЛ, 3 матча в Кубке Англии и 2 в Кубке лиги. Голов пока не забивал.