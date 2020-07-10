Англия

Немецкий хавбек может продолжить карьеру в высшем дивизионе Англии.

Полузащитник Байера Кай Хаверц по всей видимости принял окончательное решение сменить клубную прописку в летнее межсезонье, о чем он ранее уже сообщил руководству "фармацевтов", однако вопрос касательно следующего клуба молодого немца остается открытым.

В последнее время 21-летнего хавбека связывали с переходом в Челси, а журналист Кристиан Фальк сообщает, что защитник Антонио Рюдигер уже на протяжении нескольких недель пытается убедить Хаверца выбрать именно "пенсионеров" в качестве места продолжения своей карьеры.

Впрочем, Рюдигер — не единственный игрок сборной Германии, который пытается повлиять на решение Кая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нападающий Тимо Вернер, подписавший контракт с Челси этим летом, также пытается поспособствовать переходу Хаверца в лондонский клуб.

В сезоне-2019/20 перспективный полузащитник провел в футболке Байера 43 поединка, в которых он забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что Челси готов заплатить за него порядка 70 миллионов евро.