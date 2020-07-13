Французский нападающий записал свою фамилию в историю клуба.
Антони Мартиаль, getty images
13 июля 2020, 23:43
Антони Мартиаль стал десятым игроком Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ, сообщает Squawka.
Французскому нападающему для этого потребовалось 142 поединка. Юбилейный 50-й гол бомбардир забил в игре против Саутгемптона.
1. Уэйн Руни (183)
2. Райан Гиггз (109)
3. Пол Скоулз (107)
4. Руд ван Нистелроой (95)
5. Энди Коул (93)
6. Оле-Гуннар Солскьяер (91)
7. Криштиану Роналду (84)
8. Эрик Кантона (64)
9. Дэвид Бекхэм (62)
10. Антони Мартиаль (50)
Напомним, что поединок против Саутгемптона стал 400 для Давида Де Хеа в футболке "красных дьяволов".