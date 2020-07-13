Англия

Французский нападающий записал свою фамилию в историю клуба.

Антони Мартиаль стал десятым игроком Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ, сообщает Squawka.

Французскому нападающему для этого потребовалось 142 поединка. Юбилейный 50-й гол бомбардир забил в игре против Саутгемптона.

1. Уэйн Руни (183)

2. Райан Гиггз (109)

3. Пол Скоулз (107)

4. Руд ван Нистелроой (95)

5. Энди Коул (93)

6. Оле-Гуннар Солскьяер (91)

7. Криштиану Роналду (84)

8. Эрик Кантона (64)

9. Дэвид Бекхэм (62)

10. Антони Мартиаль (50)

Напомним, что поединок против Саутгемптона стал 400 для Давида Де Хеа в футболке "красных дьяволов".