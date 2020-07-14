Англия

Испанец прокомментировал снятие запрета на еврокубки для его клуба.

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился своим мнением об отмене еврокубковой дисквалификации для Манчестер Сити.

"Горожане" смогут сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, но должны будут выплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

"Мы ожидаем извинений от других клубов. Если мы сделаем, что-то не так, то признаем свою вину. Но мы имеем право защищаться, когда считаем, что поступали правильно.

Это был хороший день для футбола, потому что мы выполняем правила финансового фейр-плей, как и остальные клубы. Люди говорили, что мы врем и мошенничаем, но они не соблюдали презумпцию невиновности.

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Мы не должны просить разрешение сыграть в Лиге чемпионов, потому что заслуживаем там быть. Если вы не согласны с таким решением, то обсудите это с нашим руководством, но не обсуждайте это за нашей спиной, как делают восемь-девять клубов. Выходите и доказывайте на поле", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее Жозе Моуриньо назвал решение по Ман Сити позорным и катастрофическим.