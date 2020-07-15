Англия

Переговоры по испанскому полузащитнику мюнхенского клуба обещают быть крайне сложными.

Ливерпуль продолжает вести переговоры с Баварией о трансфере испанца Тиаго Алькантары, однако стороны сильно расходятся в оценке хавбека, сообщает Bild.

Английские "красные" готовы отдать за испанца 20 млн евро, в то время, как немецкие "красные" хотят получить около 40 млн евро.

Аргументом в пользу Ливерпуля является то, что контракт 29-летнего испанца с Баварией рассчитан лишь до конца следующего сезона. Если мюнхенцы не отпустят игрока сейчас, то могут потерять его бесплатно следующим летом.

В качестве альтернативы Тиаго Ливерпуль рассматривает полузащитника Шальке, американца Вестона Маккенни.