Англия

"Красные" уступили "канонирам" в выездном матче.

В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лиги Арсенал в родных стенах сумел обыграть Ливерпуль, который уже оформил чемпионство в турнире.

Примечательно, что менеджер "красных" Юрген Клопп впервые за время своей работы в Премьер-лиге проиграл "канонирам".

До этого немецкий специалист во главе Ливерпуля встречался с Арсеналом восемь раз, добыв пять побед и трижды сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что дебютный гол в рамках АПЛ в футболке Арсенала забил Рисс Нельсон.