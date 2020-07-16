Англия

Испанец прокомментировал успех во встрече с мерсисайдцами.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о победе над Ливерпулем (2:1) на своем поле.

"Наша раздевалка наполнилась энергией и радостью, это лучшее лекарство накануне полуфинала [Кубка Англии]. Чтобы одержать победу над такой командой нужны моменты и умение защищаться. Я переживал после пропущенного гола, но мы смогли правильно отреагировать.

Мы постараемся выжать максимум в оставшихся матчах. Мы не можем усовершенствовать игру за два месяца, но мы боремся с остальными на равных, чем я очень горжусь. Остальное потребует немного времени.

Арсен Венгер делал невероятные вещи и добивался успеха. Я еще ничего не сделал. Нам нужно верить и идти в правильно направлении", – приводит слова Артеты BBC.

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