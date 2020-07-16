Украина

Наставник "красных" прокомментировал поражение команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о поражении от Арсенала (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

"Два момента, в которых мы полностью утратили концентрацию. Мы расслабились после забитого гола, хотя в первой половине мы играли превосходно, но два момента убили игру.

У Арсенала не было реальных шансов, но нельзя выиграть матч, когда пропускаешь такие голы. В АПЛ нельзя терять концентрацию.

Мы должны извлечь из этого урок, что и сделаем. Это был хороший матч. Арсенал воспользовался двумя моментами. Они не вынудили нас ошибиться, но оказались в нужном месте", – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее сообщалось, что Клопп впервые проиграл Арсеналу в рамках АПЛ.