"Канониры" хотят подписать французского защитника.
МАЛАНГ САРР, OGC NICE
16 июля 2020, 12:23
Арсенал нацелился на подписание бывшего защитника Ниццы Маланга Сарра, сообщает портал Goal.
Лондонский клуб хочет укрепить линию обороны и попытается подписать французского центрбека, который получи статус свободного агента. "Канониры" уже начали переговоры с 21-летним игроком, но пока не предложили ему готовый контракт.
В подписании Сарра также заинтересованы Айнтрахт и Интер.
В завершившемся сезоне защитник провел 20 поединков в футболке Ниццы, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании полузащитника Эспаньола Марка Роки.