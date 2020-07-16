Англия

"Канониры" хотят подписать французского защитника.

Арсенал нацелился на подписание бывшего защитника Ниццы Маланга Сарра, сообщает портал Goal.

Лондонский клуб хочет укрепить линию обороны и попытается подписать французского центрбека, который получи статус свободного агента. "Канониры" уже начали переговоры с 21-летним игроком, но пока не предложили ему готовый контракт.

В подписании Сарра также заинтересованы Айнтрахт и Интер.

В завершившемся сезоне защитник провел 20 поединков в футболке Ниццы, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании полузащитника Эспаньола Марка Роки.