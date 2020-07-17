Англия

Обе команды уже практически решили свои турнирные задачи на сезон.

Лучший бомбардир Саутгемптона Дэнни Ингз спас команду от поражения в матче с Брайтоном. Он во втором тайме ответил на мяч форварда Брайтона Нила Мопе – 1:1.

"Святые" с 46 очками могут спокойно играть в свое удовольствие, а вот Брайтону в двух заключительных турах желательно набрать еще одно очко, чтобы обезопасить себя от вылета. Сейчас "чайки" опережают зону вылета на шесть пунктов.

Саутгемптон – Брайтон 1:1

Гол: Ингз, 66 — Мопе, 17.

Саутгемптон: Маккарти – Хойбьерг, Беднарек, Вестергард, Воукинс – Смолбоун (Армстронг, 78), Уорд-Праус, Ромеу (Уокер- Питерс, 46), Редмонд – Ингз, Обафеми (Адамс, 46).

Брайтон: Райан – Уэбстер, Данк, Берн – Лэмпти (Монтойя, 68), Троссард (Гросс, 76), Стивенс, Преппер (Биссума, 68), Марч (Макаллистер, 76)– Мюррей (Муй, 59), Мопе.

Предупреждение: Ромеу.