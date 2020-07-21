Англия

В Манчестер Сити уверены, что это "канониры" были во главе восьми клубов АПЛ, которые пытались навредить им в CAS.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что не испытывает особой симпатии к Арсеналу за пределами футбольного поля.

"После поражения от Арсенала мы пожали руки. Соперники всегда заслуживают мое уважение. Касательно Арсенала, я всецело уважаю их на футбольном поле, но за его пределами – не особо. Но на поле – да, уважаю. Поздравляю их с тем, что они победили нас в полуфинале Кубка Англии и желаю удачи в финале", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Предположительно, "горожане" уверены, что Арсенал был главным зачинщиком письма от восьми клубов Премьер-лиги в Спортивный арбитражный суд (CAS). В этом письме говорилось, что дисквалификацию Сити из еврокубков не стоит приостанавливать на время рассмотрения апелляции.

Впрочем, до этого не дошло: еще до окончания сезона суд рассмотрел дело и удовлетворил апелляцию "горожан". Таким образом, Манчестер Сити сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Также команда Пепа Гвардиолы продолжит борьбу в нынешнем сезоне в ЛЧ. Им предстоит сыграть ответный матч с мадридским Реалом дома. На выезде Сити выиграл 2:1.