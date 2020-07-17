Англия

Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч 36-го тура чемпионата Англии.

Поединок 36-го тура первенства АПЛ против Уотфорда Андрей Ярмоленко начнет на скамейке запасных — сообщил официальный Твиттер Вест Хэма.

В сезоне-2019/20 матч против Уотфорда станет 21-м для украинского вингера (4 гола). 10 из них Андрей начинал в стартовом составе.

Уотфорд и Вест Хэм набрали по 34 очка и на 3 пункта оторвались от зоны вылета. Победа практически гарантирует сохранение прописки в Премьер-лиге.

Матч Вест Хэм — Уотфорд состоится в пятницу, 17 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.