Англия

Наставник "синих" поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о задачах команды накануне матча с Ливерпулем в 37-м туре АПЛ.

"Ливерпуль провел потрясающий сезон, и, возможно, нормально, что после того, как ты долго стремился к цели, полностью выкладывался и, наконец, получил то, что хотел, у тебя может быть небольшой спад в форме, как это наблюдается в их случае, потому что они очень долго оставались непобедимы.

Мы с удовольствием отдадим почести команде, которая это заслужила, выиграв чемпионат так убедительно. Мы отправляемся к ним, испытывая огромное уважение.

Мы все конкурируем, но надо уметь признать, если команда выиграла титул достойно, и мы отдадим им дань уважения, хотя и будем сконцентрированы на игре.

У нас впереди еще много работы, и нам нужно быть реалистами, смотреть на это так же реалистично, как смотрят другие команды, потому что Ливерпуль и Ман Сити продемонстрировали очень стабильную игру, которая достигается только упорным трудом, наличием блестящих игроков и великолепной работой тренерского штаба.

Мы сейчас находимся на другом витке развития, и нам нужно это осознавать и работать над этим. Это не вопрос последних нескольких сезонов, но нам необходимо ставить высокие цели и стараться сократить отрыв", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Ливерпуль – Челси состоится на Энфилде в среду, 22 июля, и начнется в 20:00 по киевскому времени.