Англия

Габонский нападающий продолжает вписывать себя в историю "канониров".

Пьер-Эмерик Обамеянг стал вторым игроком в истории Арсенал, которому удалось отличиться минимум 20 голами в двух сезонах подряд, сообщает Opta.

Ранее подобное достижение покорилось Тьерри Анри — француз делал это пять сезонов кряду (2001-2006 годы).

Габонский нападающий в этом сезоне провел 37 поединков, в которых отметился 22 голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Обамеянг забил 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории Арсенала.