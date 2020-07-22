Англия

Главный тренер манкунианцев остался доволен выступлением 18-летнего форварда.

Манчестер Юнайтед потерял очки в игре 37-го тура против Вест Хэма, но все равно поднялся на третье место турнирной таблицы. Оле-Гуннар Солскьяер похвалил Гринвуда, который сравнял счет в матче.

"Он все прибавляет в уверенности и прибавляет. Вы ждете, что он забьет гол. Мальчик становится все сильнее и сильнее.

Вы понимаете, когда он хорошо выспался и когда поздно ложился спать, игра в PlayStation. Он постоянно забивает на тренировках, поэтому я не удивляюсь, когда мяч попадает в сетку в игре.

Пенальти за игру рукой Погба? У Поля была естественная реакция — поднять руки", — приводит слова Солскьяера Саймон Стоун.

Напомним, что Мейсон Гринвуд повторил достижение Беста, Руни и Кидда благодаря голу в ворота Вест Хэма.