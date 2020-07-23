Англия

Немец прокомментировал победу над "синими".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими эмоциями после победы над Челси (5:3) и получения чемпионского трофея.

"Неописуемые чувства. Нам не с чем сравнивать, потому что мы раньше не выигрывали этот трофей. Могло быть лучше, но мы также знаем, что могло быть хуже, если бы мы не выиграли.

Эти ребята особенные. Я не могу не гордиться ими после такого выступления, как в этом матче, с открытой игрой и красивыми голами. Невероятные голы и суперфутбол в отдельных моментах. Мне очень понравился матч, поэтому мы можем заслуженно праздновать", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения Ливерпуля.