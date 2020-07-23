Англия

Менеджер "синих" прокомментировал неудачу команды на Энфилде.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о результате матча с Ливерпулем (3:5) в 37-м туре английской Премьер-лиги.

"С момента рестарта сезона у меня было ощущение, что все решится в последнем туре. Я надеялся, что нам удастся сделать это сегодня, особенно после столь хорошей игры против МЮ.

Мы сделали все, чтобы спасти игру, и в любой другой вечер при счете 4:3 мы смогли бы уйти от поражения, но теперь все решится в воскресенье. Сейчас игрокам важно сосредоточиться на себе, поскольку все находится в наших руках. Именно этим я и займусь, поскольку повлиять на что-то еще мы не в состоянии. Нам необходимо решить эту задачу. У нас высококлассная команда с сильным характером, которой будет противостоять сильный соперник. Все зависит от нас.

При счете 4:3 у меня было чувство, что мы можем вернуться в игру, которое не покидало меня. Мы понимали, что мы по-прежнему в игре. Мы знали, что допускать ошибки в матче с соперником такого уровня нельзя. Тем не менее, я увидел много положительных моментов и не хочу обсуждать индивидуальные действия. Нам предстоит провести два ключевых матча на домашней арене, и сейчас важно подойти к ним сплоченным коллективом и добиться желаемого результата.

Я не хочу концентрироваться на количестве пропущенных голов. У нас остается матч, который мы хотим выиграть, чтобы попасть в первую четверку. Хотим ли мы улучшить свои оборонительные действия? Безусловно. Это часть общего процесса развития, но сейчас я хочу с позитивом смотреть на предстоящую игру" – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что в матче с Ливерпулем Челси впервые пропустил три гола в первом тайме при Лампарде.