Англия

Ливерпуль трижды огорчил Кепу в первой половине игры.

Челси в 37 туре чемпионата Англии пожаловал в гости к Ливерпулю и уступил в результативном поединке со счетом 3:5.

Еще в первой половине игры "пенсионеры" пропустили трижды, ответив лишь точным ударом Оливье Жиру.

Как сообщает Squawka, лондонцы впервые пропустили три гола при Фрэнке Лампарде в первом тайме.

Ливерпуль открыл счет в матче после пушечного удара Наби Кейта из-за пределов штрафной площади.