Ливерпуль трижды огорчил Кепу в первой половине игры.
Лампард и Клопп, getty images
23 июля 2020, 00:28
Челси в 37 туре чемпионата Англии пожаловал в гости к Ливерпулю и уступил в результативном поединке со счетом 3:5.
Еще в первой половине игры "пенсионеры" пропустили трижды, ответив лишь точным ударом Оливье Жиру.
Как сообщает Squawka, лондонцы впервые пропустили три гола при Фрэнке Лампарде в первом тайме.
Ливерпуль открыл счет в матче после пушечного удара Наби Кейта из-за пределов штрафной площади.