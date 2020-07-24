Англия

Хавбек подписал контракт с клубом до 2024 года.

Вест Хэм выкупил у Славии права на полузащитника Томаша Соучека, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Чешский хавбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "молотобойцами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 16 миллионов евро.

Соучек присоединился к Вест Хэму в январе этого года на правах аренды. В этом сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в составе лондонского клуба, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко.